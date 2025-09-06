Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Saliba kan bli borta flera veckor

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Arsenals William Saliba har problem med en skada.
Nu uppger  L’Equipe att mittbacken kan bli borta tre-fyra veckor.

Foto: Bildbyrån

Arsenals mittback William Saliba tvingades kliva av i söndagens toppmöte mot Liverpool i Premier League och har nu lämnat återbud till Frankrikes VM-kvaltrupp.

Enligt L’Équipe rör det sig om en skada som väntas hålla mittbacken borta från spel i tre till fyra veckor. Därmed missar han inledningsvis matcherna mot Nottingham Forest, Athletic Club, Manchester City och Port Vale. Även mötena med Newcastle och Olympiakos är i fara om rehabiliteringen drar ut på tiden.

Saliba, 24, har hittills den här säsongen gjort tre framträdanden i Premier League för Arsenal.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt