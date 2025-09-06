Uppgifter: Saliba kan bli borta flera veckor

Arsenals William Saliba har problem med en skada.

Nu uppger L’Equipe att mittbacken kan bli borta tre-fyra veckor.

Foto: Bildbyrån

Arsenals mittback William Saliba tvingades kliva av i söndagens toppmöte mot Liverpool i Premier League och har nu lämnat återbud till Frankrikes VM-kvaltrupp.

Enligt L’Équipe rör det sig om en skada som väntas hålla mittbacken borta från spel i tre till fyra veckor. Därmed missar han inledningsvis matcherna mot Nottingham Forest, Athletic Club, Manchester City och Port Vale. Även mötena med Newcastle och Olympiakos är i fara om rehabiliteringen drar ut på tiden.

Saliba, 24, har hittills den här säsongen gjort tre framträdanden i Premier League för Arsenal.