Uppgifter: Semenyo och Gordon på Liverpools lista

Liverpool jagar en ny ytter.

Antoine Semenyo och Anthony Gordon ska enligt uppgifter stå högst upp på klubbens önskelista.



Mohamed Salah, 33, förlängde sitt kontrakt med Liverpool inför den här säsongen, men stjärnan har haft svårt att hitta formen. Klubben sägs därför leta efter en spelare som kan ta över rollen på sikt.

Nu rapporterar Football Insider att Antoine Semenyo, 25, och Anthony Gordon, 24, är högt värderade.



Båda har imponerat i AFC Bournemouth respektive Newcastle.

Tidigare uppgifter har gjort gällande att Semenyo kan kosta runt 75 miljoner pund, medan Gordon sägs ha en utköpsklausul på 100 miljoner pund.