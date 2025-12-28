Uppgifter: Semenyo vill till Manchester City i snabb affär

Antoine Semenyo uppges ha bestämt sig för nästa steg i karriären.

Anfallaren vill enligt uppgifter lämna Bournemouth för Manchester City redan före årsskiftet.



Intresset för Antoine Semenyo har varit stort inför januarifönstret och nu pekar mycket på att Manchester City är hans förstahandsval.



Enligt BBC vill Bournemouth-anfallaren få en övergång på plats redan innan den 1 januari.

För att hinna slutföra affären väntas Manchester City intensifiera sitt arbete under de kommande dagarna.



Från Bournemouths håll är dock inställningen mer avvaktande. Klubben uppges inte vara angelägen om att släppa Semenyo så tidigt under fönstret, då man gärna vill ha honom tillgänglig i de kommande mötena med Arsenal och Tottenham.

Hur situationen utvecklas återstår att se.

Semenyo har hittills stått för åtta mål och tre assist på 17 matcher i Premier League den här säsongen.