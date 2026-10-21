Uppgifter: Sesko kan bli borta i fyra månader

Manchester United kan bli utan Benjamin Sesko länge.

Enligt uppgifter kan anfallaren bli borta i upp till fyra månader.

– Vi hoppas få en tydlig bild snart, säger Michael Carrick.

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Manchester United har redan varit utan Benjamin Sesko i fem veckor, och frånvaron kan bli betydligt längre än så. Enligt The Sun riskerar den slovenske anfallaren att bli borta i upp till fyra månader. Skadan ska inte ha något att göra med den skenbensskada som han hade tidigare.

Läkarna gör fortfarande undersökningar för att se hur allvarlig skadan är. Personer i Seskos närhet hoppas att han kan vara tillbaka före februari, men klubben förbereder sig på det värsta.

– Vi hoppas att vi väldigt snart får en tydlig bild. Jag försöker inte dra ut på det. Förhoppningsvis vet vi lite mer i slutet av veckan, säger tränaren Michael Carrick.

Skadan kommer vid en dålig tidpunkt. United har inte vunnit på sex matcher och spelade senast 1–1 mot Leeds.

Klubben valde att inte värva någon ersättare i anfallet i somras och stoppade dessutom en sen flytt för Joshua Zirkzee till Everton. Nederländaren har dock bara startat en av de 27 senaste matcherna under Carrick, och i stället har Bryan Mbeumo ofta fått spela som nia.

Därmed kan United behöva gå in på transfermarknaden i januari.

Manchester United ställs mot Como i dag, onsdag, klockan 18.45 i Champions League.