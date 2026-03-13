Uppgifter: Spurs vill ersätta Tudor

Igor Tudor har förlorat fyra raka matcher sedan han tog över Tottenham.

Nu har klubben börjat leta efter en ny tränare, enligt The Athletic.

Tottenham Hotspur är på väg att göra sin sämsta säsong i mannaminne. Klubben befinner sig ynka en poäng över nedflyttningsstrecket, med nio omgångar kvar att spela.

Londonlaget anställde Igor Tudor för en månad sedan som ersättare till den sparkade Thomas Frank. Men efter fyra raka förluster har Spurs börjat fundera på att även göra sig av med kroaten.

Enligt The Athletic letar klubben aktivt efter en ny tränare. Frågan är om klubben är villiga att spraka Tudor redan nu, kroatens kontrakt löper nämligen bara säsongen ut.

Rekordet för den kortaste tränarsejouren i Premier League erhålls av Sam Allardyce, som bossade över Leeds United i 30 dagar 2023. Tudor har i dagsläget (den 13 mars) haft tränarjobbet i Spurs i 27 dagar.