Uppgifter: Tottenham har hört sig för om Penders

Tottenham har hört sig för om Chelseas utlånade målvakt Mike Penders.

Flera Premier League-klubbar uppges följer 20-åringen.

Foto: Bildbyrån



Chelsea värvade Mike Penders från Genk sommaren 2024 och lånade först tillbaka honom till den belgiska klubben.



Den här säsongen spelar han i Strasbourg, där han gjort starka insatser. Den 20-årige målvakten har spelat 23 av 24 ligamatcher och hållit sex nollor.

Enligt TEAMtalk har Tottenham ställt en förfrågan om Penders, som kan bli aktuell som ersättare om Guglielmo Vicario säljs i sommar.

Även Newcastle, Nottingham Forest, Aston Villa och Brighton följer utvecklingen.



Chelsea uppges dock inte ha några planer på att sälja målvakten, vars kontrakt sträcker sig till 2032.