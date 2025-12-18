Uppgifter: Tottenham kan släppa Brennan Johnson

Brennan Johnsons speltid i Tottenham har minskat markant.

Enligt BBC Sport kan Londonklubben vara beredd att släppa anfallaren – under rätt förutsättningar.

Foto: Bildbyrån



När Brennan Johnson värvades från Nottingham Forest sommaren 2023 fick han en flygande start i Tottenham. Under sin första säsong i klubben blev 24-åringen lagets bästa målskytt i Premier League med elva fullträffar.

Inför den nuvarande säsongen förändrades dock förutsättningarna. Ange Postecoglou lämnade tränarposten och ersattes av Thomas Frank, vilket inneburit betydligt mindre speltid för den walesiske offensivspelaren.

Den begränsade rollen har gett upphov till spekulationer om en möjlig flytt redan i januari. Tidigare har The Telegraph rapporterat om intresse från Crystal Palace, men det har varit oklart hur Tottenham ställt sig till en försäljning.

Nu uppger BBC Sport att Spurs är öppna för att lyssna på bud. Klubben ska dock inte aktivt försöka sälja Johnson utan en affär blir aktuell först om ett tillräckligt attraktivt erbjudande dyker upp.

Johnson har kontrakt med Tottenham till sommaren 2028 och har hittills noterats för 27 mål på 105 tävlingsmatcher i klubbens tröja.