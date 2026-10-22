Uppgifter: United har börjat titta på ersättare till Carrick

Manchester United är i kris efter förlusten med 1–4 mot Como.

Enligt uppgifter har klubben nu börjat leta efter en möjlig ersättare till Michael Carrick.

Julian Nagelsmann är ett av namnen.

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Det går tungt för Manchester United. Laget har bara vunnit en match i Premier League den här säsongen, och på onsdagen förlorade det med 1–4 mot Como i Champions League.

Det finns inga tecken på att Michael Carrick är nära att få sparken, men enligt Talksport har klubben ändå börjat kartlägga möjliga ersättare. Ett av namnen är Julian Nagelsmann.

Den 39-årige tysken fick sparken från det tyska landslaget efter fiaskot i VM i somras. Enligt Talksport har han flera beundrare i Uniteds ledning.

Talksport bekräftar också The Suns tidigare uppgifter om att Brightons Fabian Hürzeler finns med bland kandidaterna. Även Antonio Conte nämns, och enligt Talksport är italienaren redo att ta över om Carrick får sparken.

Carrick tog över United tillfälligt i mitten av januari och skrev sedan på ett kontrakt som gäller till sommaren 2028.