Uppgifter: United kommer buda på Tonali

Sandro Tonali var het på marknaden under det senaste vinterfönstret.

Enligt Daily Mail kommer Manchester United lägga ett bud i sommar.

Foto: Alamy

Arsenal ryckte hårt i Sandro Tonali i vintras men Newcastle lyckades allt jämnt hålla kvar italienaren i norra England.

Istället kan det bli en flytt till Manchester. Daily Mail uppger att United är beredda att lägga fram et bud på mittfältaren i sommar.

Tonalis kontrakt med Newcastle sträcker sig til 2028 och han har ingen utköpsklausul i sitt kontrakt. Man United kommer därmed behöva betala en rejäl peng för 25-åringen.

Enligt rapporter har Newcastle satt en prislapp på runt en miljard kronor på Tonali.