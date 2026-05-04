Uppgifter: United ute efter Fernandes

Bruno Fernandes spelar redan i Manchester United.

Nu kan Matheus Fernandes göra han sällskap.

Enligt The Telegraph är klubben intresserad av mittfältaren.

West Ham United kämpar med näbbar och klor för att hålla sig kvar i Premier League. En av lagets bättre spelare under året är portugisen Mateus Fernandes, som under säsongen bidragit med sex poäng på 32 starter.

Om Londonlaget åker ur talar mycket för att Fernandes lämnar. Då kan en flytt till norrut bli aktuell för 21-åringen.

Enligt The Telegraph är Manchester United intresserade av mittfältaren. Klubben höll även ett öga på portugisen under hans säsong i Southampton i fjol.

Någon flytt blev dock aldrig av och istället skrev Fernandes på för West Ham efter att Southampton åkte ur Premier League.

I Man United skulle Mateus Fernandes bli lagkamrat med sin landsman och namne Bruno Fernandes. 21-åringen bytte även av Bruno i samband med sin landslagsdebut för Portugal för en dryg månad sedan.