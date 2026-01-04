Uppgifter: West Ham övervägar ännu ett tränarbyte

West Ham har fortsatt svaga resultat och överväger ännu ett tränarbyte.

Enligt uppgifter är tidigare tränaren Slaven Bilic aktuell för en återkomst.

Foto: Bildbyrån



West Ham fortsätter kämpa i botten av Premier League, och klubbledningen kan snart fatta beslut om ännu en förändring på tränarbänken.



Nuno Espírito Santo, som tog över efter Graham Potter i september, har hittills endast vunnit två av 15 matcher. Helgens förlust mot tabelljumbon Wolves har ytterligare ökat osäkerheten kring portugisens framtid.

Brittiska talkSPORT rapporterar att West Ham nu överväger att ersätta Nuno mitt under säsongen. Ett namn som nämns som möjlig ersättare är Slaven Bilic, som redan har erfarenhet av klubben. Kroaten ledde West Ham mellan 2015 och 2017 och var även aktuell för jobbet tidigare i höstas, innan valet föll på Espírito Santo.

West Ham igger på 18:e plats i Premier League.