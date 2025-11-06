Uppgifter: Wissa borta från spel fram till december

Debuten för vänta för nyförvärvet.

Newcastles Yoane Wissa blir borta från spel fram till december, enligt uppgifter.



Yoane Wissa lämnade Brentford i slutet av sommarens fönster för Newcastle. Övergången gick på 55 miljoner pund, motsvarande drygt 691 miljoner kronor, enligt BBC.

Innan Wissa hann göra sin debut för skadade han dock knäet under en landslagssamling med Demokratiska republiken Kongo, vilket har hållit 29-åringen borta från spel sedan dess.

Daily Mail rapporterar nu att Wissa först blir spelklar i december. Det innebär att han missar Newcastles inledande matcher efter uppehållet samt DR Kongos avgörande VM-kvalmatcher.

Under fyra säsonger i Brentford noterades Wissa för 49 mål på 149 matcher.