Uppgiter: United och Tottenham la bud på Semenyo i somras

Manchester United och Tottenham la bud på runt 625 miljoner kronor, i försök att värva Antoine Semenyo, enligt uppgifter.

Men Bournemouth tackade nej – och lyckades istället förlänga kontraktet med sin stjärna till 2030.



Antoine Semenyo var en av sommarens mest eftertraktade spelare i Premier League. Enligt The Telegraph la både Manchester United och Tottenham bud på 50 miljoner pund (drygt 625 miljoner kronor) för att locka över 25-åringen, men Bournemouth avvisade samtliga försök.

Efter förhandlingar valde Semenyo i stället att skriva på ett nytt långtidskontrakt med Bournemouth. Det nya avtalet gäller till 2030 och uppges innehålla en utköpsklausul – även om summan inte är offentlig.