Uppmaningen till Alexander Isak: ”Försäsongen är slut”

Alexander Isak har varit en Liverpool-spelare sedan september.

Nu är det dags att börja dra i gång på riktigt, menar tränaren Arne Slot.

– Det är först nu som vi kan börja bedöma honom, säger han på en presskonferens.

Foto: Alamy

I september blev Alexander Isak klar för Liverpool efter en långt utdragen transfer-historia. Hittills har det blivit två starter för svensken i sin nya klubb och ett flertal inhopp.

Inför att Premier League ska dra i gång efter landslagsuppehållet berättade Liverpool-tränaren Arne Slot att Isaks mjukstart är över och att han nu är fysiskt redo.

– Nu har han fått fem, sex veckors försäsong, vilket är normalt för de flesta spelarna som har varit borta i fyra månader. Så rent fysiskt är han ungefär där han borde vara nu, och det är först nu som vi kan börja bedöma honom på ett rättvist sätt, säger Slot på en presskonferens.

Hittills har det inte blivit något mål i Premier League för svensken. Under Sveriges landslagsuppehåll blev det heller inga mål från Alexander Isak.

– Jag vet hur den här branschen fungerar. Gör han inte mål på två matcher så är det förstås inte vad man hoppas på. Man vill att spelare i landslaget ska göra mål. det gjorde han (Isak) inte. Men jag tror hans försäsong är över nu.

Liverpool ställs mot Manchester United på söndag med avsparkstid 17.30.

