Välkomnar Isak-konkurrens: ”Ett problem för managern”

Hugo Ekitiké och Alexander Isak väntas konkurrera med varandra i Liverpool.

Något som fransmannen välkomnar.

Liverpool har förstärkt offensiven rejält denna sommar och detta genom att värva dyrt.

Tidigt i somras plockades Hugo Ekitiké från Eintracht Frankfurt och han har imponerande under säsongsinledningen.

Nu väntar tuffare konkurrens för, detta då Alexander Isak plockades in på deadline day för rekordpengar.

Ekitiké verkar dock inte se det som något problem att Liverpool värvat ytterligare en anfallare.

– Det är kul. När man spelar för de bästa lagen förväntar man sig att konkurrera med de bästa spelarna. Jag har sett Isak spela och det är kul att han kommer, säger han enligt Metro och fortsätter:

– Det kommer att bli tuff konkurrens, men jag kommer att fokusera på att prestera bra, så det är ett problem för managern.

Ekitiké står hittills noterad för två mål och en assist på tre matcher i Premier League.