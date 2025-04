Van Nistelrooys ärlighet: ”Har inte fungerat”

Ruud van Nistelrooy har vunnit två Premier League-matcher sedan november månad.

Nu öppnar den förre storspelaren upp om den första tiden som tränare för Leicester City.

– Jag har provat många olika saker, olika spelare, olika strukturer, utan resultat, säger han enligt The Mirror.

Det är ingen rolig säsong nykomlingarna Leicester City går till mötes i Premier League – och inte heller Ruud van Nistelrooy.



Sedan nederländaren tog över klubben, den 29 november förra året, har hans lag mäktat med att vinna två matcher i Premier League och är i skrivande stund nästjumbo.



Under måndagskvällen välkomnade man Newcastle United till King Power Stadium i Leicester – och förlorade med hela 3-0. Redan innan matchen gick in i den andra halvleken syntes ett stort antal hemmasupportrar lämna arenan.



Förlusten innebar även att ”The Foxes” slog ett nytt bottenrekord då de har förlorat åtta raka hemmamatcher utan att göra mål.



Efter matchen mötte en uppgiven huvudtränare media för presskonferens.



– Det jag vill säga är att det är väldigt stor besvikelse. Talar jag för mig själv kom jag hit med en intention att föra klubben framåt, säger van Nistelrooy enligt The Mirror och fortsätter:



– Så här långt har det inte fungerat. Jag har provat många olika saker, olika spelare och olika strukturer, utan resultat. Det är vad jag kan säga gällande hur jag känner just nu.



Frågan är hur långt förtroende den tidigare United-spelaren kommer att få? Klart är åtminstone att det inte är han som är viktigast.



– Det viktigaste är den här klubben och spelarna, det skulle jag vilja sig för stunden, avslutar van Nistelrooy.