Vändningen: Erkänner parad-attacken

Mannen som körde en bil in i Liverpools segerparad har erkänt.

54-åringen, som skadade 130 personer, överger sin tidigare hållning.

Han erkänner till alla 31 anklagelser.

Foto: Alamy

Det var i maj 2025 som tusentals Liverpool-supportrar hade samlats för att fira Premier League-titeln tillsammans. Då körde en 54-årig man sin bil rakt in i folkhavet.

På vansinnesfärden skadades totalt 130 personer, bland annat ett sex månader gammalt barn och en 78-årig kvinna.

Den misstänkte gärningsmannens hållning har tidigare varit att han är oskyldig, men under onsdagen har han erkänt till 31 anklagelser, rapporterar flera brittiska medier.

– Denna attack skadade inte bara individer – den slog mot hjärtat av en stad förenad i glädje och lämnade rädsla efter sig. Genom att erkänna sig skyldig har han slutligen accepterat att han med avsikt körde in i folkmassor av oskyldiga människor under Liverpool FC:s segerparad, säger åklagaren Sarah Hammond enligt The Guardian.

Gärningsmannen kommer att få sin dom den 15-16 december. Tills dess kommer han att hållas häktad.

54-åringen riskerar livstids fängelse, enligt The Guardian.

Foto: Alamy