Viktor Gyökeres gör succé nu – men är egentligen inte bättre än i höstas

Storsuccé i Sporting Lissabon och skyhöga förväntningar efter flytten till England och Arsenal.

En tuff höst och mycket ifrågasättande innan saker nu börjat falla på plats för Viktor Gyökeres.

Men har svensken verkligen varit så mycket bättre som rubrikerna hävdat sedan årsskiftet?

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres gjorde otrolig succé i Sporting Lissabon i två säsonger innan Arsenal valde att lägga stora pengar på svensken förra sommaren.

27-åringen kom till Londonklubben med skyhöga förväntningar, men starten blev kanske inte riktigt vad alla hade hoppats på. Visst vann Arsenal matcher och Londonklubben har varit serieledare i princip hela säsongen, men under hösten var det flera frågetecken kring svensken.

Målformen var inte lika otrolig som i Sporting, han kändes osynlig i flera matcher och flertalet brittiska experter menade på att Mikel Arteta borde ha bänkat honom för såväl Kai Havertz som Gabriel Jesus.

Sedan årsskiftet har dock en vändning kommit för svensken.

Viktor Gyökeres står under kalenderåret 2026 noterad för åtta fullträffar sett till alla turneringar, vilket faktiskt är mer än någon annan Premier League-spelare så här långt i år. Frågan då blir självklart, är han så mycket bättre jämfört med under hösten? Egentligen inte.