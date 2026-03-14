Viktor Gyökeres hjälte för Arsenal
Arsenal drygade ut sin ledning i Premier League-toppen.
Mycket tack vare Viktor Gyökeres sena avgörande.
Viktor Gyökeres inledde på bänken när hans Arsenal tog emot Everton under lördagen. I den 61:a matchminuten byttes svensken in istället för Kai Havertz.
Det skulle visa sig vara ett lyckodrag.
I matchminut 89, med 0-0 på resultattavlan, höll svensken sig framme och gav ”The Gunners” ledningen. På tilläggstid gjorde Arsenal ytterligare ett mål och segern var säkrad.
Matchens andra mål gjordes av 16-åriga Max Dowman, som därmed blev den yngsta målskytten i Premier Leagues historia.
Viktor Gyökeres har nu gjort 17 mål i alla tävlingar under sin debutsäsong för Arsenal.
