Viktor Gyökeres i botten – trots succén

Viktor Gyökeres leder Arsenals interna skytteliga.

Men när det kommer till genomsnittliga betyg ligger han pyrt till.

Svensken har sämst genomsnittligt betyg i laget, enligt Sofascore.

Foto: Alamy

Viktor Gyökeres har efter trevande start kommit igång rejält i Arsenal. Med femton mål i alla tävlingar leder svensken klubbens interna skytteliga och han har lovordats av sin tränare Mikel Arteta.

Men när det kommer till andra parametrar sviker siffrorna anfallaren. Enligt statistik från Sofascore har Gyökeres sämst genomsnittligt betyg av de 16 Arsenal-spelare som har spelat minst hälften av matcherna i Premier League.

6,56 av maximala 10 är svenskens genomsnitt. Det placerar honom precis bakom Noni Madueke, Riccardo Calafiori och Gabriel Martinelli.

Även om hela lagets genomsnittliga betyg räknas med så hackar Gyökeres efter. Då placerar han sig på plats 22 av 24, endast Myles Lewis-Skelly och Gabriel Jesus är sämre.

Högst genomsnitt har stjärnmittfältare Declan Rice med 7,49, tätt följt av Gabriel Magalhães och Bukayo Saka på 7,31 respektive 7,24.

Sofascores betygsystem styrs av en algoritm som sammanställer faktorer som mål, assist, gula kort och missade målchanser för att betygsätta varje spelare. Systemet har fått kritik för att premiera offensiva kvalitéer framför defensiva egenskaper i betygsättningen.