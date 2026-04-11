Viktor Gyökeres med straffmål i Arsenal-förlust

Viktor Gyökeres målform fortsätter även i Premier League.

Under lördagen gjorde svensken Arsenals enda mål i förlusten mot Bournemouth.

– Ett fruktansvärt, fruktansvärt resultat, säger Paul Merson i Sky Sports studio.

Arsenal tappar i jakten på sin efterlängtade ligatitel. Londonklubben förlorade med 1–2 hemma mot Bournemouth under lördagen.

Resultatet innebär att tvåan Manchester City kan plocka in på serieledarna. Pep Guardiolas lag befinner sig nio poäng bakom Arsenal med två matcher mindre spelade.

– Ett fruktansvärt, fruktansvärt resultat. Dålig prestation, ingen energi, ingen riktig ”nu tar vi matchen till Bournemouth”. Det är ett slarvigt resultat, säger Paul Merson i Sky Sports studio efter matchen.

Viktor Gyökeres stod för Arsenals enda mål matchen när han satte bollen från straffpunkten i den 35:e minuten. Målet var svensken tolfte i Premier League den här säsongen.

Arsenal nästa ligamatch är mot just Manchester City. Matchen spelas den 19 april.