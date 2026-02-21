Villa-tränaren positiv: ”Inte långt från Arsenal”

Aston Villa tappade poäng i kryssmatchen mot Leeds.

Trots det är tränaren Unai Emery självsäker.

– Vi är nöjda med var vi är idag, säger han till BBC.

Foto: Bildbyrån

Aston Villa är med och slåss i toppen av Premier League. Under lördagen ställdes Birmingham-klubben mot Leeds United.

Matchen slutade 1–1 efter en sen kvittering av Aston Villas Tammy Abraham.

Trots ett kryss har laget sex poäng ner till fyran Chelsea och huvudtränaren Unai Emery är fortfarande positiv till att laget kan slåss i den absoluta toppen.

– Vem vet vad som kan hända. Vi är inte så långt ifrån Arsenal, som ligger i toppen. Vi kunde tyvärr inte vinna idag men vi måste fortsätta jobba, säger Emery till BBC och tillägger:

– Vi är nöjda med var vi är idag, men vi är så nära, så vi måste bara fortsätta att jobba och fortsätta tro på oss själva.

Aston Villa har sju poäng gupp till serieledande Arsenal efter 27 omgångar.