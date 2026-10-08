Walker om City-anklagelserna: ”Kan inte ta det ifrån oss”

Manchester City har fällts för flera regelbrott under en nioårsperiod.

Nu talar den tidigare lagkaptenen Kyle Walker ut om domen.

– Det ser naturligtvis inte bra ut, säger 36-åringen.

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Nyligen föll den oberoende kommissionens historiska dom mot Manchester City. Klubben fälldes på punkt efter punkt för att ha brutit mot Premier Leagues och Uefas ekonomiska regelverk mellan åren 2009/10-2017/18

Enligt domen har klubben använt hundratals miljoner pund från ägarna för att blåsa upp sina intäkter via uppgjorda sponsringsavtal och mörkat sina verkliga kostnader. Manchester City nekar helt till anklagelserna och har överklagat beslutet.

För den tidigare lagkaptenen Kyle Walker, som i dag spelar i Burnley, är det ett känsligt ämne.

– Det ser naturligtvis inte bra ut. Just nu pågår en överklagandeprocess, så att börja kommentera det juridiska gör varken mig eller någon annan involverad rättvisa, säger Kyle Walker i en intervju med talkSPORT och fortsätter:

– Det är något vi helst inte vill prata om eftersom vi vill bli ihågkomna för att ha vunnit de där troféerna på rätt sätt.

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Försvarar titlarna och fansen

Högerbacken tillbringade åtta år i Manchester City mellan 2017 och 2025. Under den perioden var han med och vann tolv inhemska titlar samt en Champions League-titel som fullbordade klubbens trippel.

Trots de allvarliga anklagelserna och den fällande domen menar högerbacken att minnena från framgångarna på planen inte går att radera.

– På ett personligt plan kan jag säga att vi spelare upplevde fantastiska år och firade många troféer. Vad som än händer kan de inte ta det ifrån oss, för vi har upplevt de kvällarna.

Samtidigt pekar engelsmannen på allt slit som ligger bakom titlarna.

– Det är väldigt svårt eftersom vi har lagt ned ett enormt jobb för det. Det gäller inte bara oss, utan även fansen som har rest runt i landet och åkte till Istanbul när vi vann trippeln. De förtjänar också den kvällen, säger Walker.

Vad som väntar Manchester City härnäst, och vilka straff som kan bli aktuella om domen står sig återstår att se när överklagandeprocessen är avklarad.