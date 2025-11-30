West Ham i sorg – legendaren död

West Ham United är i sorg.

Den legendariske spelaren och tränaren Billy Bonds är död.

Han blev 79 år.

Foto: Alamy

Billy Bonds spenderade totalt 21 år i West Ham United och är den längst tjänstgörande spelaren i klubbens historia. Med sina 799 matcher för Premier League-klubben ledde han West Ham till bland annat två FA-cuptitlar.

Under söndagen meddelade ”The Hammers” att Bonds gått bort. Legendaren blev 79 år gammal.

– Det är med stor sorg vi meddelar att vi förlorade vår älskade pappa i dag. Han var hängiven sin familj och var den mest vänliga, lojala, osjälviska och kärleksfulla personen, säger familjen i ett uttalande.

Mellan 1990 och 1994 var Billy Bonds tränare för klubben.

– Pappa älskade West Ham United och dess underbara supportrar av hela sitt hjärta och uppskattade varje ögonblick av sin tid i klubben. Han kommer alltid att finnas i våra hjärtan och vara djupt saknad. Vi finner tröst i att veta att hans arv kommer att leva vidare för alltid, säger familjen.