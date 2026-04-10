West Ham krossade Wolves – Spurs under strecket

West Ham tog emot Wolverhampton under fredagen.

Matchen slutade 4–0 till Londonklubben.

Det innebär att stadsrivalen Tottenham halkar ner under strecket.

Under fredagen ställdes West Ham United och Wolverhampton mot varandra i ett ångestmöte. Inför matchen låg båda lagen på nedflyttningsplats.

Matchen slutade med en tydlig seger till West Ham som, efter dubbla mål av Konstantinos Mavropanos och Valentín Castellanos, vann med 4–0.

Segern innebär att West Ham kliver upp ovanför strecket medan de skickar ner stadsrivalen Tottenham Hotspur. Spurs har en match mindre spelad och kan vid en seger i söndagens match mot Sunderland återta säker mark.

Wolverhampton ligger fortsatt sist i Premier League.

