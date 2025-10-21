West Hams femte raka utan seger – föll mot Brentford

Det går tungt för West Ham.

Under måndagens besegrades de av Brentford i Premier League.

Matchen slutade 2–0.

Foto: Alamy

West Ham sparkade Graham Potter i början av säsongen efter svaga resultat. Engelsmannen är nu förbundskapten för det svenska landslaget samtidigt som Nuno Espirito Santo är den nye tränaren i Londonklubben.

Trots tränarbytet har det inte gett resultat. Under måndagkvällen tog de emot Brentford på London Stadium.

Den första halvleken inleddes chansfattigt men i den 43:e minuten slog Igor Thiago till med matchens första mål och ”The Bees” gick in med ledning i paus.

1–0-ledning höll i under andra halvlek och West Ham lyckades inte replikera. I stället stängde Mathias Jensen matchen i den 94:e minuten med 2–0-målet.

Förlusten för West Ham innebär att de inte har vunnit på fem matcher. Efter åtta matcher ligger ”The Irons” näst sist i Premier League-tabellen.