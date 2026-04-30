Uppgifter: Burnley har siktet inställt på Bellamy

Burnely har avslutat samarbetet med Scott Parker.

Nu siktar klubben in sig på Craig Bellamy, det uppger BBC.

Burnley står inför en ny tränarsituation efter att klubben nyligen blivit klar för nedflyttning från Premier League till Championship. Under torsdagen meddelade klubben att man avslutar samarbetet med huvudtränaren Scott Parker efter ungefär två år vid rodret.

Enligt BBC riktar Burnley nu blickarna mot Craig Bellamy som möjlig ersättare. Den tidigare anfallaren i Liverpool och Manchester City kan dock bli svår att locka tillbaka, eftersom han i dagsläget är förbundskapten för Wales landslag och uppges trivas bra i sin nuvarande roll.

Bellamy har tidigare erfarenhet från Burnley, där han var assisterande tränare mellan 2022 och 2024 innan han tog över landslaget.