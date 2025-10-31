Wissas Newcastle-debut får vänta: ”Inte i närheten”

Yoane Wissa har ännu inte debuterat för Newcastle United.

Nu får anfallaren fortsätta vänta på att spela för sin nya klubb.

Det meddelar tränaren Eddie Howe.

Foto: Alamy

Efter Yoane Wissas succé i Brentford i fjol gick anfallaren till Newcastle United i en affär värd 55 miljoner pund, motsvarande drygt 694 miljoner kronor.

Anfallaren åkte på en knäskada inför säsongen och har ännu inte fått debutera för ”The Magpies”. Nu meddelar tränaren Eddie Howe, under en presskonferens, att det fortsatt får vänta innan Wissa gör en match för Newcastle. Han utesluts inför matchen mot West Ham.

– Definitivt inte West Ham. Han jobbar väldigt hårt och är ute på gräset, säger han och tillägger:

– Han är inte i närheten av att träna med gruppen, inte på grund av skada utan på grund av konditionen. Jag försöker inte vara undvikande, men jag vet inte när det är dags för honom att vara tillbaka i truppen.

Förra säsongen gjorde Wissa 20 mål på 39 matcher för Brentford.