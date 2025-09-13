Woltemades drömdebut – Isak pikades: ”Vem?”

Nick Woltemade slog till med ett mål i sin Newcastle-debut.

Efter matchen pikades klubbens gamla anfallare.

”Alexander Isak, vem?”, skrev Daily Mail.

Alexander Isaks exit från Newcastle innebar att klubben behövde värva en ny målspruta. I somras plockade de in bland annat Nick Woltemade från Stuttgart.

Under lördagen gjorde den tyske forwarden debut – och presenterade sig direkt. I den 29:e minuten satte tysken sitt första mål i sin första match i Premier League.

Målet blev matchens enda och efter matchen hyllades den nye Newcastle-anfallaren samtidigt som Alexander Isak hånades av brittisk press.

”Alexander vem? Isaks ersättare Nick Woltemade får en perfekt start på livet i Newcastle”, skriver Daily Mail.

Samma fråga ställde sig Sky Sports-reportern Keith Downie.

– Alexander vem?!, sa han.

Newcastle ställs mot Bournemouth i nästa match.