Woltemades drömdebut – Isak pikades: ”Vem?”
Nick Woltemade slog till med ett mål i sin Newcastle-debut.
Efter matchen pikades klubbens gamla anfallare.
”Alexander Isak, vem?”, skrev Daily Mail.
Alexander Isaks exit från Newcastle innebar att klubben behövde värva en ny målspruta. I somras plockade de in bland annat Nick Woltemade från Stuttgart.
Under lördagen gjorde den tyske forwarden debut – och presenterade sig direkt. I den 29:e minuten satte tysken sitt första mål i sin första match i Premier League.
Målet blev matchens enda och efter matchen hyllades den nye Newcastle-anfallaren samtidigt som Alexander Isak hånades av brittisk press.
”Alexander vem? Isaks ersättare Nick Woltemade får en perfekt start på livet i Newcastle”, skriver Daily Mail.
Samma fråga ställde sig Sky Sports-reportern Keith Downie.
– Alexander vem?!, sa han.
Newcastle ställs mot Bournemouth i nästa match.
