Wolves hämtade upp underläge mot Brentford
Brentford ledde med två bollar.
Då stod Wolverhampton för en upphämtning och tog matchen till oavgjort resultat.
Under måndagen tog Brentford emot Premier League-jumbon Wolverhampton på Gtech Community Stadium.
Hemmalaget tog ledningen efter dryga 20 minuter. Michael Kayode löpte in mot mål och Keane Lewis-Potters inlägg hittade italienarens skalle till 1–0. Brentford utökade till 2–0 i den 37:e minuten och strax innan paus kom Wolves reducering.
Wolverhampton som var desperata efter att ta poäng, lyckades svara upp. I den 77:e minuten kvitterade jumbon Tolu Arokodare.
Matchen slutade 2–2 och gav Wolves en smula hopp att hålla sig kvar i den engelska högstaserien.
