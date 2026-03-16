Wolves hämtade upp underläge mot Brentford

Brentford ledde med två bollar.

Då stod Wolverhampton för en upphämtning och tog matchen till oavgjort resultat.

Under måndagen tog Brentford emot Premier League-jumbon Wolverhampton på Gtech Community Stadium.

Hemmalaget tog ledningen efter dryga 20 minuter. Michael Kayode löpte in mot mål och Keane Lewis-Potters inlägg hittade italienarens skalle till 1–0. Brentford utökade till 2–0 i den 37:e minuten och strax innan paus kom Wolves reducering.

Wolverhampton som var desperata efter att ta poäng, lyckades svara upp. I den 77:e minuten kvitterade jumbon Tolu Arokodare.

Matchen slutade 2–2 och gav Wolves en smula hopp att hålla sig kvar i den engelska högstaserien.

