Wolves nära jätteskräll – Arsenal avgjorde på stopptid

Wolverhampton var på väg mot en jätteskräll.

Jumbon kvitterade i den 90:e minuten borta mot Arsenal.

Men totalt två självmål sänkte Wolves på på Emirates denna lördag.

Foto: Bildbyrån

Toppen mot botten i kväll när Arsenal tog emot Wolverhampton Wanderers på Emirates och förväntningarna inför var serieledarna skulle inkassera en ny seger, men så blev inte fallet.

Visst tog hemmalaget ledningen, detta vi ett snöpligt självmål från Sam Johnstone i den 70:e minuten och då trodde nog många att matchen var avgjord, men Wolves gav inte upp och utdelning skulle bortalaget få.

I den 90:e minuten kvitterade nämligen bortalaget genom Tolu Arokodare, men någon poäng blev det ändå inte för Premier League-jumbon.

Istället blev Gabriel Jesus stor hjälte, detta då hans nick styrdes in i eget mål av Yerson Mosquera bara minuter efter kvitteringsmålet.

Detta var Jesus, som kom in istället för Viktor Gyökeres, första framträdande i Premier League sedan i april.