Yasin Ayari kan prisas – nominerad till månadens spelare

Yasin Ayari har imponerat i Premier League den senaste tiden.

Nu kan svensken prisas för sina fina insatser.

Han är nominerad som månadens spelare i januari.

Yasin Ayari har imponerat stort i Premier League sedan årsskiftet.

Totalt under januari månad har det blivit två mål och två assist på fyra framträdanden, för sina fina instaser så kan han nu prisas.

Svensken finns nämligen med bland de nominerade till utmärkelsen månadens spelare för januari månad.

Utöver Ayari så är Liverpools Florian Wirtz, Chelseas Enzo Fernandez, Manchester United Patrick Dorgu, Brentford Igor Thiago, Fulhams Harry Wilson, West Ham Uniteds Crysencio Summerville och Bournemouths Eli Junior Kroupi nominerade.