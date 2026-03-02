Yaya Touré missnöjd: ”Vill se mer”

Arsenal mot Chelsea bjöd på tre mål.

Men den tidigare Premier League-ikonen Yaya Touré var inte nöjd.

– Som supporter vill jag se mer, säger han enligt BBC.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Arsenal-Chelsea slutade 2–1. Alla tre mål gjordes från fasta situationer. Något den förre Manchester City-spelaren Yaya Touré inte uppskattade.

– Jag känner mig lite besviken. Vi vill se flytande spel; passningar, anfall, chanser… Vi ser tre mål på fasta situationer, säger ivorianen enligt BBC och fortsätter:

– Att vinna var såklart väldigt viktigt för Arsenal, men som supporter vill jag se mer.

Arsenal toppar Premier League-tabellen på 65 poäng. ”Gunners” har fem poäng ner till tvåan Manchester City.

Yaya Touré representerade City mellan 2010 och 2018. Han noterades för totalt 316 matcher och har tre PL-titlar i bagaget.