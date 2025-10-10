Agenten avslöjar: Gyökeres var på väg till United

Sporting var överens med Manchester United om Viktor Gyökeres.

Samtidigt erbjöd ”The Red Devils” mer än Arsenal.

– Jag tror inte att vi en enda gång pressade honom att acceptera erbjudandet, säger agenten Jonathan Chalkias podcasten ”Studio Allsvenskan”.

Viktor Gyökeres. Foto: Alamy

Den svenske stjärnanfallaren Viktor Gyökeres, 27, landade till slut i Premier League-klubben Arsenal efter månader av spekulationer och konflikter med portugisiska Sporting. ”The Gunners” köpte loss succéstrikern från den portugisiska klubben för omkring 64 miljoner pund (motsvarande omkring 810 miljoner kronor), men enligt Gyökeres agent Jonathan Chalkias hade transferkarusellen slutat på ett annat sätt.

Chalkias, som är assistent till agenten Hasan Cetinkaya, avslöjar enligt Daily Mail att Sporting var överens med en annan klubb; Premier League-konkurrenten Manchester United.

– De (Sporting) hade slutit ett avtal med Manchester United bakom ryggen på oss, vilket var ett problem. United erbjöd en högre övergångssumma, säger han i podcasten ”Studio Allsvenskan”.

Viktor Gyökeres jublar. Foto: Alamy

– Har vi också en procent? Självklart. Det är mycket pengar. Kanske borde Viktor svara på det någon dag. Jag tror inte att vi en enda gång pressade honom att acceptera erbjudandet. I slutändan kommer och går pengar och den här flytten till Arsenal ger oss mycket marknadsföring, fortsätter Chalkias.

Arsenal toppar Premier League-tabellen efter sju omgångar. Viktor Gyökeres har gjort tre mål på tio framträdanden för London-klubben.