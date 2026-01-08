Agenten bekräftar MFF-jakt: ”Visat stort intresse”

Malmö FF jagar Moisés Paniagua, 18.

Det menar bolivianska El Deber – och talangens agent.

– De visar stort intresse, säger Silvio Fontana.

Foto: Alamy / Bildbyrån

Den bolivianske talangen Moisés Paniagua är en hett eftertraktad man. 18-åringen har redan hunnit med att etablera sig i Always Ready i Bolivia, det bolivianska landslaget och förra säsongen svarade han för 13 mål och åtta assist i ligan.

Enligt bolivianska El Deber ska klubbar som Inter Miami och Montreal Impact i MLS, samt grekiska och belgiska klubbar, jaga talangen. Men även Malmö FF ska visa intresse för Paniagua, något som bekräftas av spelarens agent Silvio Fontana.

– Vi har intresse från Malmö i Sverige, som har visat stort intresse för att värva Moisés, säger han enligt El Deber.

Om det finns kontakt mellan klubbarna framgår inte av uppgifterna. Inte heller hur konkret MFF:s intresse är.