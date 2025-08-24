Kazper Karlsson har knappt fått någon speltid i AIK den här säsongen.

Innan transferfönstret stänger så kan mittfältaren lämna på lån.

– Det har varit lite snack med olika klubbar, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Kazper Karlsson lämnade Bologna och flyttade hem till AIK och allsvenskan inför årets säsong.

Någon succé i Gnaget har det dock inte blivit, mittfältaren har knappt fått någon speltid. Totalt har det bara blivit 225 minuter i allsvensken för Karlsson.

Sommarens transferfönster närmar sig stängning, men innan det kan det bli en flytt för talangen.

– Jag har verkligen inga tankar att lämna permanent. Sen om det blir något lån för att jag ska kunna spela de nio matcherna som blir kvar… De har investerat stora pengar i mig och då vill de väl att jag utvecklas som bäst också, och det kan jag göra genom speltid, säger han till Expressen.

Expressen skriver att Karlsson berättar att han och AIK:s ledning fört diskussioner om en utlåning.

Om det blir ett lån så skulle det i sådana fall vara inom allsvenskan.

– Det har varit lite snack med olika klubbar. Sen ville jag inte gå in på mer än så.

Karlsson har kontrakt med AIK över säsongen 2028.