AIK-talangens ord efter vinterns rykten: ”Jag bryr mig inte”

KARLBERG. Han är AIK:s största talang och har ryktats till flera storklubbar under vintern.

Själv menar dock Kevin Filling att det inte har upptagit särskilt mycket av hans tid.

– Jag tänker inte på det så mycket. Alltså, jag bryr mig inte, säger 17-åringen med ett skratt.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan premiärspelade AIK hemma mot Västerås SK i Svenska Cupen, och förlorade med 2-0 under nya tränaren José Riveiro. Med från start i spanjorens första tävlingselva fanns den 17-årige anfallstalangen Kevin Filling.

Med en dag kvar till ”Gnagets” andra tävlingsmatch för säsongen, som spelas mot IK Oddevold borta under lördagen, mötte han upp media på Karlbergs träningsanläggning.

– Det var en tuff första match. VSK var bra och de gjorde det de gjorde bra. Det är klart att det är tråkigt att börja med en förlust men jag tycker inte att det är en helt värdelös match, om man säger så. Vi lär oss från det och förmodligen blir det bättre från det.

Det måste ha betytt mycket att du fick förtroendet från start?

– Ja, det är kul. Det är alltid roligt att få spela och det är det jag strävar efter. Det är därför jag ger hundra procent på varje träning, så det är väldigt kul.

Hur betygsätter du din personliga insats förra veckan?

– Helt okej. Jag har haft bättre och jag inte säga någon specifik siffra. Det är svårt att vara bra när inte hela laget är bra, då det är en lagsport. Det var inte min bästa match, absolut inte.

Svaret efter vinterns transferrykten: ”Det får mina agenter sköta”

Härnäst väntar som sagt en bortamatch mot superettanlaget Oddevold för AIK. Under vintern har det däremot inte stått klart huruvida Kevin Filling skulle vara kvar i det svartgula laget under vårsäsongen. Detta då det har ryktats om att allt från Manchester United, Newcastle, Dortmund och österrikiska Sturm Graz ska ha ögonen på den offensiva talangen.

Frågan är dock hur huvudpersonen själv på vinterns sillyrykten, nu när de flesta transferfönster har stängt?

– Jag har inte haft koll på något transferfönster alls, om jag ska vara ärlig. Det får mina agenter sköta. Jag har tänkt att jag ska vara kvar här, säger han och berättar att det inte har funnits jättemycket att ta ställning till kring andra klubbar:

– Det har varit ganska lugnt. AIK har skött det de har behövt sköta, jag har inte haft så bra koll på det och mina agenter har skött det de behöver sköta.

Nu har som sagt majoriteten av de stora ligornas fönster för att värva spelare bommat igen. Det gör varken bu eller bä med Filling.

– Jag ska vara ärlig, jag tänker inte på det så mycket. Alltså, jag bryr mig inte, säger han och skrattar.

– Nu är fönstren stängda och det betyder att säsongen börjar komma igång, vilket är kul. Det är det jag ser fram emot.

”Jag kan få så random kommentarer ibland” – Kevin Filling

Med tanke på storleken av de klubbar som har uppgetts visa intresse för 17-åringen kan man tänka sig att det har varit en något större aktivitet i hans sociala medier.

– Lite kanske, svarar Filling.

– Man får se några bilder här och var och kompisarna kanske tycker att det är roligt. Men förutom det har det inte varit något speciellt.

På DM-fronten (Direkt meddelande) menar dock AIK-talangen att det har trillat in lite allt möjligt.

Foto: Skärmdump, Instagram.

– Jag har fått någon kommentar… Alltså, jag kan få så random kommentarer ibland. Det var om något den ena gången och den andra gången var det om något landslag. Det är olika saker hela tiden, men ingenting jag tänker på så mycket.

Du svarar alltså inte på meddelandena?

– Nej, nej. De ligger bara där.

Nu ser du ut att vara kvar i AIK, åtminstone under våren. Känner du att det finns en viss trygghet i att du har din vardag här?

– Det är klart. Jag har verkligen kommit in i det här laget och känner grabbarna, fansen och klubben. Jag har ju min vardag här med min familj och det är klart att det finns en trygghet här, avslutar Kevin Filling.