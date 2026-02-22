Västerås skrällvann borta mot AIK

Västerås SK är tillbaka i allsvenskan och visade nu i cuppremiären borta mot AIK att man blir att räkna med.

Gästerna vann på Nationalarenan med 2-0.

Bildbyrån

AIK fick ingen rolig start på årets tävlingssäsong under nya tränaren José Riveiro.

Allsvenska nykomlingen Västerås SK, som efter en säsong i superettan är tillbaka i finrummet, vann med 2-0 efter dubbla mål i den första halvleken.

1-0 kom på nick från Axel Taonsa efter halvtimmen spelad och kort före paus tryckte Jonathan Ring in 2-0 i krysset. Extra känsligt för de svartgula eftersom Ring var högst bidragande till rivalen Djurgårdens SM-guld 2019.

Direkt efter det andra målet buades AK ut å det grövsta och hemmapubliken skanderade ”Vi vill se AIK”.

I andra halvlek försökte AIK forcera, men i ärlighetens namn var det VSK som var närmast ett mål i andra halvlek med ett friläge som dock räddades av Kristoffer Nordfeldt som efter Anton Salétros exit till MLS nu har kaptensbindeln runt armen.

VSK vann med 2-0 och drabbar samman med BK Häcken på bortaplan i nästa match medan AIK gästar Oddevold.

Bara gruppvinnaren går vidare till kvartsfinal.