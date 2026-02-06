AIK:s ekonomiska lyft – om det hade blivit verklighet 

Nottingham Forest försökte och lade ett omfattande slutbud till Brighton på Yasin Ayari. Men trots en bit över 250 miljoner kronor från konkurrenten så räckte det inte.

Enligt vad FD erfar så hade AIK blivit omkring 30 miljoner rikare på en sådan affär.

Foto: Bildbyrån

Under förra året nämndes både Milan och Dortmund med intresse för den svenske landslagsstjärnan Yasin Ayari.

I slutet av det för fönstret kom Brighton-svenskens namn upp på allvar igen – men den här gången för Nottingham Forest.

Det rapporterades att Forest kom med ett bud, som enligt FotbollDirekts uppgifter låg en bit över 250 miljoner kronor som i samförstånd nobbades av både spelare och klubb.

En annan dimension i det här går hemåt till Sverige och AIK.

Med en krisande ekonomi så hade AIK mått bra av en övergång och om den typen av nivå som nämns hade blivit verklighet så hade AIK tjänat omkring 30 miljoner på en flytt.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är vidareförsäljningsklausulen värd 15 procent. Det var en del av uppgörelsen när AIK sålde mittfältaren till Brighton för 40 miljoner för några år sedan.

Yasin Ayari har stått för en mycket fin säsong i Premier League så här långt. Totalt har det hittills blivit tre mål och två assist på 21 matcher. Svensken kan även komma att prisas inom kort, detta då han nominerats till månadens spelare för januari.