Uppgifter: Nytt försök på svensken – efter 20 miljoner-nobben

Ett bud på 20 miljoner pund har nobbats.

Nu uppger The Argus att Nottingham Forest väntas göra ett nytt försök på Yasin Ayari.

Foto: Bildbyrån

Det var i går, torsdag, som engelska BBC rapporterade att Nottingham Forest presenterat ett officiellt bud på Brightons svenska mittfältare Yasin Ayari. Budet ska ha varit värt omkring 20 miljoner pund (motsvarande runt 245 miljoner kronor), men Brighton ska ha valt att nobba förslaget.

Nu rapporterar både The Argus och Sky Sports att ett nytt försök att knyta till sig ”Blågult”-mittfältaren väntas. Enligt uppgifterna lär Nottingham Forest återkomma med ett nytt och förbättrat bud på Ayari innan transferfönstret stänger på måndag, den 2 februari.

Yasin Ayari sitter på ett kontrakt med Brighton som sträcker sig fram till sommaren 2027. Denna säsong har han noterats för totalt 23 matcher, fyra mål och en assist.