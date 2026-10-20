Ajax öppnar dörren för klubblöse Zintjenko

Oleksandr Zintjenko, 29, har varit klubblös sedan han lämnade Ajax i somras.

Nu uppges den nederländska klubben erbjuda ukrainaren möjligheten att träna med laget under sin rehabilitering.

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Oleksandr Zintjenko lämnade Ajax i somras och har varit klubblös sedan dess.

Nu kan ukrainaren tillfälligt återvända till den nederländska klubben.

Enligt De Telegraaf har Ajax öppnat dörren för att vänsterbacken ska få träna med sina tidigare lagkamrater när han går in i slutfasen av rehabiliteringen efter en knäskada.

Tidningen uppger att 29-åringen väntas tacka ja till erbjudandet och ansluta till träningarna under tisdagen. Några diskussioner om ett eventuellt kontrakt har dock inte förts mellan parterna.

Zintjenko hann spela två matcher för Ajax. Tidigare i karriären har han representerat storklubbar som Arsenal och Manchester City.