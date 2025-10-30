Al Ahly-ryktena om Salah avfärdas: ”Uppstått i media”

Uppgifter i Egypten har placerat Mohamed Salah i Al Ahly inför klubbens presidentval.

Nu slår den tidigare sportchefen Sayed Abdel Hafeez tillbaka och avfärdar ryktena.

– Det är något som bara uppstått i media, säger han enligt Goal.com.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah, 33, skrev inför den här säsongen på ett nytt kontrakt med Liverpool. Trots det har anfallaren fått en trög start på Premier League, där han noterats för tre mål och suttit bänk en hel del.

Samtidigt har egyptiska medier spekulerat i att Al Ahly vill försöka värva Salah. Ryktena gör gällande att vice ordförandekandidaten Yasseen Mansour överväger att presentera Liverpool-stjärnan som en symbolvärvning inför klubbens kommande presidentval.

Men den tidigare Al Ahly-spelaren och sportchefen Sayed Abdel Hafeez tillbakavisar uppgifterna.

– Mohamed Salah är en mycket stor stjärna. Han fokuserar på sin professionella karriär, säger Abdel Hafeez enligt Goal.com och fortsätter:



– Att koppla Salah till Al Ahly är något som uppstått i media. Han har förnyat sitt kontrakt med Liverpool för några månader sedan. Ingen i Al Ahly har talat med honom om detta. Vi fokuserar på våra egna prioriteringar. Jag önskar honom allt gott.