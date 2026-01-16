Alexander Johansson tränar med superettan-klubb

Alexander Johansson lämnade Mjällby AIF och tränar nu med Falkenbergs FF.

En flytt till Hallandsklubben ser dock inte ut att vara aktuell nu.

Foto: Bildbyrån

Alexander Johansson och Mjällby AIF gick skilda vägar vid årsskiftet, detta då hans kontrakt med klubben löpte ut.

Johansson har inte gjort klart med någon ny klubb, men just nu så tränar han med Falkenbergs FF. En flytt dit verkar dock inte vara aktuell i dagsläget.

– Jag säger att det inte är aktuellt just nu. Men jag är otroligt tacksam att jag får vara här. Sedan får vi se vad som händer. Vi tar det dag för dag, säger han till Hallands Nyheter.

Anfallaren hoppas samtidigt snart ha klart med ny klubb.

– Det blir spännande. Jag är inte orolig. Ibland går det snabbt att få ett nytt lag och ibland tar det längre tid. För mig med familj och barn är det många pusselbitar som ska falla på plats.

Ifjol noterades Johansson för sex mål på 25 framträdanden i allsvenskan.