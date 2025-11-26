Lämnar Mjällby: ”Vet inte vad vi har än”

Alexander Johansson, 30, har gjort sitt i Mjällby.

I en intervju med Hallands Nyheter bekräftar anfallaren en exit.

– Det har kommit lite frågor, säger han till lokaltidningen.

Foto: Bildbyrån

I år har den 30-åriga anfallaren Alexander Johansson fått agera inhoppare när Mjällby skrällartat vann SM-guldet. Strikern svarade för sex fullträffar, men med ett kontrakt som går ut till årsskiftet har framtiden för Johansson varit osäker.

Nu meddelar anfallaren själv att han lämnar Mjällby.

– Säsongen tog slut för en vecka sedan och sedan satt jag med agenten häromdagen och snackade om nästa säsong och säsongen efter det och vi vet väl inte riktigt vad vi har än. Vi vill se lite vad som kan dyka upp i december. Det har kommit lite frågor men inget jag vill gå ut med innan det är mer konkret, säger han till Hallands Nyheter.

Johansson. Foto: Bildbyrån

Utesluter hemkomst

Det ser däremot inte ut att bli en hemkomst till Falkenberg, där anfallaren är född. I alla fall inte om man får tro Johanssons agent.

– Han hade allsvenskans bästa målsnitt per 90 minuter, 0,84 mål och det finns väldigt mycket kvar att hämta på den högsta nivån. Inget ont om Falkenberg, det är bara att de sportsliga ambitionerna just nu är högre än superettan, säger agenten Gustaf Grauers.

Alexander Johansson har tidigare representerat klubbar som Varbergs Bois, IK Brage och norska Sandnes Ulf.