Allsvenska profilen kan bli lagkamrat med Nygren och Tounekti

Han gjorde stor succé i Sirius. Nu kan Wessam Abou Ali återvända till europeisk fotboll.

The Scottish Sun skriver att Celtic är högaktuellt, där redan landslagets Benjamin Nygren och forne Bajenstjärnan Sebastian Tounekti huserar.

Tio mål på en halv säsong i IK Sirius 2023 ledde till en pengastinn flytt till den egyptiska storklubben Al-Ahly för Wessam Abou Ali.

Väl i Nordafrika fortsatte dansk-palestiniern att ösa in mål och sedan i juli spelar anfallaren sin fotboll i MLS-klubben Columbus Crew.

Nu uppges Columbus tränare Wilfried Nancy vara nära en flytt till Celtic och enligt The Scottish Sun ska Nancy då vilja ta med sig sin striker till den skotska storklubben där svenske landslagsmannen Benjamin Nygren och forne Hammarbystjärnan Sebastian Tounketi spelar i sedan i somras.