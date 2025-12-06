Amin om framtiden i ÖSK: ”Får vi se var det landar”

Simon Amin har nyligen varit med och räddat kvar Örebro SK i superettan.

Nu går hans avtal med klubben ut – och vad som händer i framtiden står ännu inte klart.

– Vi får se, jag vill ta den här tiden här nere först, säger han till Nerikes Allehanda.

Foto: Bildbyrån

För fem år sedan lämnade Simon Amin Örebro SK för spel i Trelleborgs FF. Därefter har 28-åringen hunnit med spel i klubbar som Sandefjord och FK Radnicki Nis – innan han återvändet till ÖSK under sommaren.

Nu har han varit med och, på ett närmare mirakulöst sätt, räddat kvar de svartvita i superettan via kval. Däremot löper hans korttidsavtal ut vid årsskiftet, och vad som händer därefter står ännu inte klart. En sak som dock står klart är att sportchef Enes Ahmetovic har uttryckt en önskan om att förlänga avtalet.

– Vi får se, jag vill ta den här tiden här nere först, sedan får vi se var det landar, säger han till Nerikes Allehanda och åsyftar samlingen med det syriska landslaget.

Om den märkliga och speciella höstsäsong som han nyss har avslutat med ÖSK säger han:

– Vi skildes inte som bästa vänner efter min förra sejour, men jag kan säga att mina känslor för ÖSK och staden Örebro är helt andra efter det vi gjort nu.

Således är inte en förlängning helt utesluten.

– Ja, men vi får se hur det blir. Jag kan säga att även fast det varit en tuff höst på många sätt så har det också varit jäkligt skönt att komma hem. Känslorna har vuxit, det vi gjort tillsammans kräver en hel del. Det har varit riktigt mörkt, och vi trodde nog alla att vi var utslagna flera gånger. Men vi har kommit tillbaka, och visat att det finns mental styrka i laget och klubben, avslutar Amin.

