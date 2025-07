Andreas Holmberg vill se Öis agera: ”Vill ha in en mittback”

Madiou Keita har lämnat Örgryte IS.

Nu vill Andreas Holmberg se mittbacken ersättas.

– Han måste ersättas. Jag vill ha en mittback till, säger han till GP.

Örgryte IS slåss för uppflyttning till allsvenskan, men inför höstsäsongen av superettan har man åkt på ett tungt tapp.

Madiou Keita som lånades in under våren har återvänt till Auxerre och klubbens huvudtränare Andreas Holmberg är tydlig med vad som gäller nu.

– Han måste ersättas. Jag vill ha en mittback till. Det behöver vi. Vi har haft en skadesituation med Rami (Jassim) hela våren. Att tro att han kommer komma i form direkt, det är tveksamt. Det kommer ta lite tid. Carl (Millard) har också haft skadeproblem tidigare, så ja, vi kommer behöva förstärka med en mittback till, säger tränaren Andreas Holmberg till Göteborgs-Posten.

Utöver på mittbacksposten så är Holmberg nöjd.

– Jag tycker vi har bra konkurrenssituation överlag. Framför allt om vi får tillbaka Liam (Andersson, som har haft problem med ljumskarna) där framme. Jag tycker vi har det bra ställt på tia-positionerna och om Hampus (Dahlqvist) kommer tillbaka i fysisk form så har vi fyra wingbacks, och vi har fyra innermittfältare. Ja, det ser bra ut, säger han till GP.