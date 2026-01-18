Ärliga svaret om Walta: ”Skulle bli förvånad”
Leo Walta ryktas bort från IK Sirius.
Uppsalaklubbens tränare, Andreas Engelmark, räknar inte med att stjärnan blir kvar.
– Jag skulle bli förvånad om han blir kvar, säger han till SvenskaFans Analysrummet.
Leo Walta stod för en väldigt imponerande säsong ifjol och redan under hösten började det ryktas kring mittfältaren och Swansea City.
Redan i slutet av november bekräftade även mittfältaren intresse från den walesiska klubben.
– De gillar mig som spelare och är intresserade, sa han då till FD.
Sedan dess har det dock varit lite tystare kring Sirius-stjärnan, men trots det ser han inte ut att bli kvar i Uppsalaklubben.
Sirius huvudtränare, Andreas Engelmark, medger också att intresset för mittfältaren är stort.
– Det är klart att det finns ett stort intresse kring honom. Klubbens idé är ju att sälja spelare för att återinvestera i klubben, säger Engelmark SvenskaFans Analysrummet.
Engelmark är så pass ärlig att han menar på att han skulle bli förvånad ifall stjärnan blir kvar.
– Jag skulle bli förvånad om han blir kvar. Men man vet aldrig, säger Sirius-tränaren.
Leo Walta sitter på kontrakt med IK Sirius fram till sommaren 2028.
