Ärliga svaret om Walta: ”Skulle bli förvånad”

Leo Walta ryktas bort från IK Sirius.

Uppsalaklubbens tränare, Andreas Engelmark, räknar inte med att stjärnan blir kvar.

– Jag skulle bli förvånad om han blir kvar, säger han till SvenskaFans Analysrummet.

Foto: Bildbyrån

Leo Walta stod för en väldigt imponerande säsong ifjol och redan under hösten började det ryktas kring mittfältaren och Swansea City.

Redan i slutet av november bekräftade även mittfältaren intresse från den walesiska klubben.

– De gillar mig som spelare och är intresserade, sa han då till FD.

Sedan dess har det dock varit lite tystare kring Sirius-stjärnan, men trots det ser han inte ut att bli kvar i Uppsalaklubben.

Sirius huvudtränare, Andreas Engelmark, medger också att intresset för mittfältaren är stort.

– Det är klart att det finns ett stort intresse kring honom. Klubbens idé är ju att sälja spelare för att återinvestera i klubben, säger Engelmark SvenskaFans Analysrummet.

Engelmark är så pass ärlig att han menar på att han skulle bli förvånad ifall stjärnan blir kvar.

– Jag skulle bli förvånad om han blir kvar. Men man vet aldrig, säger Sirius-tränaren.

Leo Walta sitter på kontrakt med IK Sirius fram till sommaren 2028.