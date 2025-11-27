UPPSALA. Swansea jagar Leo Walta, 22.

Nu bekräftar Sirius finske storstjärna kontakt med Championship-klubben.

– De gillar mig som spelare och är intresserade, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

IK Sirius 22-åriga mittfältsstjärna är hett eftertraktad. Med sina 16 mål i allsvenskan i år, en fjärdeplats i skytteligatoppen och en nominering till årets mittfältare i hela serien har Leo Walta dragit till sig intresse från stora utländska klubbar.

För två veckor sedan rapporterade Sportbladet att Championship-klubben Swansea vill köpa loss Walta. Den klassiska Wales-klubben ska redan då tagit kontakt med Sirius om en eventuell affär, och när FotbollDirekt möter upp mittfältaren under torsdagen bekräftar han att även han har varit i kontakt med Swansea.

– Ja. Ja, jag har hört (från dem, reds. anm), säger Walta.

Vad har Swansea sagt?

– Att de gillar mig som spelare och är intresserade.

Vet du om de har pratat med Sirius?

– Jag är inte säker.

Walta. Foto: Bildbyrån

Är det en klubb som du känner skulle kunna bli din nästa?

– Jag vet inte ännu. Det är ganska tidigt, vi är fortfarande i november. Jag går igenom olika alternativ och vi måste också prata med Sirius om vintern, säger Leo Walta.

Känner du dig redo för ett steg till England?

– Ja, absolut. Jag är redo för en bra liga och att ta en plats direkt. Jag är en ganska bra spelare, i mitt tycke, och jag vill ta ett stort steg och se hur långt jag kan komma.

Swansea har nyligen tillsatt Vítor Matos som ny huvudtränare. Tidigare har svenske Kim Hellberg ryktats vara ett alternativ för den walesiska klubben.