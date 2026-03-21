Arsenal-stjärnan avslöjar: ”Nära att byta klubb”
David Raya hade kunnat gå till Bayern München.
Arsenal-keepern förklarar att han var nära en övergång 2023.
– Som tur hände det inte, säger spanjoren till Sky Sports.
David Raya slog igenom i Brentford. Numera är han förstemålvakt i Arsenal som stormar mot en Premier League-titel.
I en intervju med Sky Sports berättar Raya att flytten till Arsenal kunde ha gått i stöpet. Detta då han 2023 fick ett erbjudande från Bayern München.
Manuel Neuer var skadad och Yann Sommer var på väg att lämna den tyska klubben. Raya befann sig på lån i ”Gunners” under tiden Bayern München knackade på dörren.
– Jag var på väg att flytta till en annan klubb, men som tur hände det inte, säger David Raya till Sky Sports.
I stället kritade Raya på för Arsenal och sitter på ett kontrakt till 2028.
